بريطانيا تسجل 23 ألف وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت إدارة خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 178 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة في المستشفيات الإنجليزية، ليتجاوز إجمالي الوفيات فيها منذ بداية الأزمة 23 ألف حالة.



وأعلنت إدارة خدمات الصحة الوطنية وفاة 178 شخصًا من المصابين في المستشفيات

الإنجليزية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في مستشفيات إنجلترا فقط 23 ألفًا و149 حالة منذ بداية تفشي الوباء، فيما لم تعلن وزارة الصحة البريطانية بعد، إحصاءاتها اليومية لضحايا الفيروس على مستوى المملكة المتحدة، والتي تشمل الوفيات والإصابات داخل وخارج المشافي.

وأعلنت الحكومة الاسكتلندية تسجيل 10 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في اسكتلندا إلى 1857 حالة، بينما سجّلت أيرلندا الشمالية 5 وفيات جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة فيها إلى 435، فيما سجّلت سلطات الصحة في ويلز 12 وفاة جديدة لمصابي الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 1111 حالة.

