جدل على تويتر بسبب شائعة تغيير أسعار البنزين في السعودية

انتشرت بعض الشائعات حول تغيير أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، لكن شركة "أرامكو" المتخصصة في تحديد الأسعار لم تعلن عن أي بيان، وتسبب ذلك في حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حيث قال سلمان "حتى الآن الموقع الرسمي لأرامكو ماحدث الأسعار الجديده لشهر مايو مانبي اشاعات وكذب".

عمر دون "أسعار البنزين لم تتغيير الاخبار المنتشرة مجرد شائعة، ايش فيكم يا

شعبنا العظيم الشائعات صايره تمشي عليكم".

سلطان النيفعي "غير صحيح ما يتم تداوله: انخفاض "بنزين 91" إلى 0.75 هللة لكل لتر وانخفاض "بنزين 95" إلى 0.90 هللة لكل لتر".

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عبد الله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة السبق قال "يتم تداول صفحة مزوّرة، انتحل فيها شعار سبق واسمي، وتتضمن خبراً عن تغيير أسعار البنزين،

قال مغرد آخر "هذا توقعي لسعر البنزين 1.18 واللي يقولون اقل من ريال ما عندهم سالفه".

عزوز قال "غريبة ما أعلنوا أسعار البنزين الجديدة كنت مجهز نفسي أمس"، عزيز الشهراني قال "طيب إذا ساكن مع أهلي ولكن احتاج الدعم في بسبب زيادة أسعار البنزين والكهرباء توقف عشان إثبات الاستقلالية".

وقال آخر "ما يتم تداوله في الواتساب غير صحيح: انخفاض بنزين 91 إلى 0.75 هللة لكل لتر وانخفاض بنزين 95 إلى 0.90 هللة لكل لتر".