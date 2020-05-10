انتشرت بعض الشائعات حول تغيير أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، لكن شركة "أرامكو" المتخصصة في تحديد الأسعار لم تعلن عن أي بيان، وتسبب ذلك في حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
حيث قال سلمان "حتى الآن الموقع الرسمي لأرامكو ماحدث الأسعار الجديده لشهر مايو مانبي اشاعات وكذب".
عمر دون "أسعار البنزين لم تتغيير الاخبار المنتشرة مجرد شائعة، ايش فيكم ياشعبنا العظيم الشائعات صايره تمشي عليكم".
سلطان النيفعي "غير صحيح ما يتم تداوله: انخفاض "بنزين 91" إلى 0.75 هللة لكل لتر وانخفاض "بنزين 95" إلى 0.90 هللة لكل لتر".
عبد الله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة السبق قال "يتم تداول صفحة مزوّرة، انتحل فيها شعار سبق واسمي، وتتضمن خبراً عن تغيير أسعار البنزين،الخبر غير صحيح، يرجى الحذر من المساهمة في ترويج الشائعات".
قال مغرد آخر "هذا توقعي لسعر البنزين 1.18 واللي يقولون اقل من ريال ما عندهم سالفه".
عزوز قال "غريبة ما أعلنوا أسعار البنزين الجديدة كنت مجهز نفسي أمس"، عزيز الشهراني قال "طيب إذا ساكن مع أهلي ولكن احتاج الدعم في بسبب زيادة أسعار البنزين والكهرباء توقف عشان إثبات الاستقلالية".
وقال آخر "ما يتم تداوله في الواتساب غير صحيح: انخفاض بنزين 91 إلى 0.75 هللة لكل لتر وانخفاض بنزين 95 إلى 0.90 هللة لكل لتر".
كانت هذه تفاصيل خبر جدل على تويتر بسبب شائعة تغيير أسعار البنزين في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.