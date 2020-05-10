الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا وتعافي 30 حالة

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الثالث على التوالي؛ بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 30 حالة شفاء جديدة.



وأشارت الكيلة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم

الأحد - أن عدد المحافظات الخالية حاليًا من الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 5 محافظات وهي: محافظات طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية، إضافة إلى بيت لحم بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، وكان آخرها 17 حالة هي الآن قيد الحجر المنزلي.

وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأضافت أن الإصابات النشطة تتوزع في محافظات: القدس 128، ورام الله والبيرة 13، والخليل 40، ونابلس 3، وطولكرم 1، وسلفيت 1، والمحافظات الجنوبية 6 حالات.