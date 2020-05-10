أسعار النفط تسهم فى صعود المؤشر السعودي وأسهم البنوك تضر ببورصة دبي

أغلق معظم بورصات الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، ولقيت الأسهم السعودية دعمًا من ارتفاع أسعار النفط، في حين دفعت أسهم البنوك بورصة دبي للبهوط.



جرت تسوية خام برنت يوم الجمعة بارتفاع 1.51 دولار، بما يعادل 5.1 بالمائة، إلى 30.97 دولار للبرميل بعدما قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى قياسي متدن، في حين مضى مزيد من الولايات في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.8 بالمائة، وقاد المكاسب سهم البنك السعودي البريطاني

الذي زاد 4.8، كما صعد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.7 بالمائة.

وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.5 بالمائة.

وأوردت "رويتزر" نقلا عن مصدرين أن أرامكو تسعى لإعادة هيكلة صفقة شراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عقب انخفاض قيمة الأخيرة أكثر من 40 بالمائة بعد انهيار في أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا. وارتفع سهم سابك 1.3 بالمائة.

Advertisements

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 1.1 بالمائة مع هبوط سهم بنك دبي

الإسلامي، أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات، 1.7 بالمائة بينما نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدًا بالمائة.وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 1.4 بالمائة. وارتفع سهم أكبر ينوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 2.3 بالمئة.

وخارج الخليج، صعد مؤشر الأسهم الرئيسي لبورصة مصر 0.8 بالمئة حيث زاد سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمائة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمائة إلى 6683‭‭ ‬‬ نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 1.4 بالمائة إلى 4119 نقطة.

دبي.. خسر المؤشر 1.1 بالمائة ليسجل 1902 نقطة.

مصر.. تقدم المؤشر 0.8 بالمائة ليسجل 10258 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.9 بالمائة إلى 1268 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.4 بالمائة إلى 3469 نقطة.

الكويت.. فقد المؤشر 1.1 بالمائة ليسجل 5173 نقطة.

