سول تجري فحوصات كورونا على القادمين من الخارج

قررت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد على جميع القادمين من الخارج، في الوقت الذي استمر فيه اكتشاف حالات إصابة بالفيروس ليس من القادمين من أوروبا والولايات المتحدة فقط؛ بل من الشرق الأوسط وأفريقيا كذلك.



وقالت مديرة قيادة تدابير الحجر الصحي المركزي جيونغ أون كيونغ في تصريح بثته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "يبلغ عن إصابات بكورونا من القادمين من

أوروبا والولايات المتحدة بصورة مستمرة، ومن بين المصابين الوافدين ارتفعت نسبة القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا بما يشمل تنزانيا وباكستان في الأونة الأخيرة".

وأضافت "لهذا السبب، قررت الدولة إجراء فحوصات كورونا على جميع القادمين من غير أوروبا والولايات المتحدة أيضا لمرة واحدة على نفقة الدولة أثناء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما"، وأوضحت أن معظم

الفحوصات على الوافدين تجري على حساب الحكومات الإقليمية عند وصولهم إلى البلاد، ومن أجل تخفيف العبء المالي عليها، سيقدم لها الدعم من صندوق الدولة ابتداء من غد.

كانت السلطات الصحية فرضت الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع القادمين ابتداء من الأول من أبريل، حتى الآن كان الوافدون من غير الولايات المتحدة وأوروبا يخضعون للاختبار في حالة ظهور أعراض مرضية عليهم فقط، بيد أنه وبموجب القرار الجديد سيخضع جميع القادمين حتى من غير هاتين المنطقتين للفحوصات بغض النظر عن ظهور أعراض خلال فترة الحجر الصحي.

