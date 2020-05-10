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غدًا.. الخطوط الفرنسية تبدأ تسيير رحلات جوية من الجزائر

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 أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن عودتها لتسيير رحلات جوية انطلاقًا من العاصمة الجزائرية اعتبارًا من غدٍ الإثنين، الذي يتزامن مع بداية رفع الحجر الصحي في فرنسا.


 وقالت القنصلية العامة الفرنسية في العاصمة الجزائرية، في منشور عبر صفحتها على

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، إن الخطوط الجوية الفرنسية ستبدأ بتسيير رحلة جوية يومية انطلاقًا من الجزائر العاصمة.

 وأشارت إلى أنه بسبب العدد الكبير لطلبات الحجوزات والتي هي قيد

المعالجة، فإن الخطوط الجوية الفرنسية قررت تعليق خدمة التسجيل عن طريق الرسائل القصيرة في انتظار إعادة وضع نظام حجز الكتروني قريبا.

وتعتبر الجوية الفرنسية أول شركة خطوط طيران تعلن عودتها لتسيير رحلات من الجزائر بعد توقف النقل الجوي من وإلى هذه البلاد في نهاية مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة .

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