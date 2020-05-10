بلجيكا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، اليوم الأحد، تسجيل ٤٨٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ووفاة ٧٦ آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
المؤكدة بفيروس كورونا في بلجيكا وصل إلى ٥٣٠٨١ ألفا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة ٨٦٥٦ شخصا.
وذكرت صحيفة «بروكسل تايمز» البلجيكية أن عدد حالات الإصابة
ومن بين حالات الوفاة الجديدة، توفي ٣٦ شخصا في المستشفيات، و٣٨ شخصا في مراكزالرعاية السكنية.
ودفعت جائحة فيروس كورونا بعض الدول الأوروبية إلى سن تدابير صارمة لمحاربة تفشي الوباء، منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وقامت كل من الحكومة البلجيكية والهولندية بسن جملة من الإجراءات أيضا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الدولتين، تمثلت في إغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومنع التجمعات، منذ 18 مارس الماضي.
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