شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

وجه مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، انسجاما مع دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهذا الخصوص. وأوضح في بيان صحفي أنه سبق أن وجّه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه في موضوع التظاهر باعتبار أن التظاهرات حق كفله الدستور بشرط أن لا يقترن التظاهر بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص.

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