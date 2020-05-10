شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق الحظر الشامل في الكويت حتى 30 مايو والان نبدء بالتفاصيل
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر يوم الجمعة الماضي تطبيق حظر شامل في البلاد ابتداء من الساعة 4 عصرا يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 من نفس الشهر ، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وأعلن ذلك الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، موضحا أن القرار جاء بناء على توجيه السلطات الصحية في البلاد، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال المؤتمر الصحفي المزمع اليوم.
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