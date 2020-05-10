6 اتحادات فرعية تعلن عدم المشاركة في المؤتمر الانتخابي لاتحاد السباحة

2020-05-10 | 16:40
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أعلن أمين سر الاتحاد العراقي للسباحة رائد فاضل، عن قرار ستة اتحادات فرعية من الاتحادات الفرعية الثمانية المعتمدة، بعدم مشاركتها في المؤتمر الانتخابي الذي كان من المقرر عقده في الثالث عشر من هذا الشهر.
وذكر فاضل في بيان تلقت السومرية نسخة منه، ان "اتحادات البصرة والديوانية والنجف والحلة وبغداد والسليمانية بعثت بكتب رسمية ابلغتنا عدم المشاركة في المؤتمر الانتخابي والتزامها بقرار الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة بإلغاء المؤتمر''.
وأضاف فاضل أن "قرار الاتحادات الفرعية يمثل دعم واضح لشرعية تواجد سرمد عبدالاله ضمن تشكيل الهيئة الادارية وعدم الموافقة على عمليات التضليل والتزوير المرسلة الى الاتحاد الدولي للسباحة".
واوضح ان "عضو الاتحاد هاشم محمد ارسل بطريقة غير قانونية للاتحادات الفرعية دعوات لحضور المؤتمر والذي جوبه بالرفض من قبل هذه الاتحادات".
وأضاف فاضل أن "قرار الاتحادات الفرعية يمثل دعم واضح لشرعية تواجد سرمد عبدالاله ضمن تشكيل الهيئة الادارية وعدم الموافقة على عمليات التضليل والتزوير المرسلة الى الاتحاد الدولي للسباحة".
واوضح ان "عضو الاتحاد هاشم محمد ارسل بطريقة غير قانونية للاتحادات الفرعية دعوات لحضور المؤتمر والذي جوبه بالرفض من قبل هذه الاتحادات".
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