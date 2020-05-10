اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة جنوبي يبغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي يبغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة المعالف انفجرت قبل قليل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة اسفرت عن اصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة".