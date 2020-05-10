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اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة جنوبي يبغداد

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افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي يبغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة المعالف انفجرت قبل قليل".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة اسفرت عن اصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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