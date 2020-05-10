وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحبالاحد، بمعالجة حالات الطلبة الدارسين في دول الخارج.
واوضحت، ان "التوجيهات القرارات جاءت كما يلي: بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات التي اعتمدت نظام التعليم عن بعد فيتم احتساب مدة بقائهم في العراق وتضاف الى فترة الاقامة المتصلة المطلوبة".
وتابعت، "اما بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات وتم ايقاف الدراسة بشكل كامل وعدم اعتمادهم على نظام التعليم عن بعد فانه تعتمد الفترة السابقة التي قضوها قي بلد الدراسة قبل فترة الوباء وسيتم لاحقا اضافة المدة الجديدة بعد عودة الدراسة في جامعاتهم".
واضافت، "بالنسبة للطلبة الذين ما زالو مستمرين بالدراسة فان مدة اقامتهم تبقى كما هي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يوجه بمعالجة حالات الطلبة الدارسين في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.