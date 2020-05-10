خلال يوم.. تسجيل أكثر من 1.6 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة، خلال اليوم الأخير أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19. وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن "حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من مايو بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي في البلاد ارتفاعا بـ25621 إصابة جديدة".



وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1309541 حالة لـ"كوريد-19"، بما في ذلك 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

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