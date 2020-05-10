اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة جنوب غربي بغداد

أفاد مصدر امني، الأحد، باصابة عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص بانفجار ناسفة جنوب غربي بغداد.
وقال المصر في حيث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق بمنطقة حي العامل انفجرت اليوم، ما أسفر عن اصابة عائلة مكونة من رجل وامرأة وطفل".
يشار الى أن العاصمة شهد، اليوم، اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة الأمين شرقي بغداد.
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