المنافذ تعلن ضبط تلاعب في قيمة الرسم الكمركي في منفذ أم قصر الشمالي

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية/منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الأحد، عن ضبط حمولة (شيش حديد) تم التلاعب في قيمة الرسوم الكمركية بعد إكمال معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ وبقيمة فارق ترسيم أكثر من مليار دينار عراقي مما سبب هدرٱ بالمال العام.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تمت عملية الضبط بعد ورود معلومات مؤكدة عن فرق الرسم ،تم الابلاغ بضرورة ايقاف الشاحنات المحملة(شيش الحديد) وتشكيل لجنة تدقيقية أعضاءها ضابط البحث والتحري ومعاون مدير المنفذ وضابط القسم القانوني هيأتنا".



وأضافت أنه "جرت عملية التدقيق من قبل اللجنة لاحتساب الرسم الكمركي والضريبي للبضاعة وأظهرت النتائج صحة المعلومات الواردة ، تم إعادة المعاملة الكمركية المنجزة الى مركز كمرك أم قصر الشمالي لإعادة احتساب الرسم الكمركي والضريبي"، مبينة أنه "نتيجة هذا التدقيق والمراقبة المتحققة من هيأة المنافذ الحدودية تم إعادة احتساب الرسوم وبفارق مبلغ (1,070,980,000) ألف دينار عراقي أعيدت إلى خزينة الدولة".



ووجه رئيس الهيأة بحسب البيان، بـ "ضرورة فتح تحقيق بالمخالفة وتوخي الدقة في الترسيم من قبل المركز الكمركي لمنع أي هدر وتجاوز على المال العام".

