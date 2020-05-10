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2020-05-10 | 15:20
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هناك موعد محتمل لعودة البطولة الإسبانية وهو 20 حزيران وربما يمتد لأسبوع آخر، لكن حتى الآن لا شيء مؤكد نظرًا لعدم السيطرة بعد على الفيروس.
وخرجت بعض التقارير التي تؤكد على إصابة أكثر من لاعب في بطولة الدوري الإسباني على مدار الأيام الماضية على رأسهم ظهير أيسر الفريق الأول لنادي أتلتيكو مدريد، رينان لودي.
لكن أصدرت الرابطة بيانًا رسميًا منذ قليل، تؤكد من خلاله "إصابة 5 لاعبين فقط بالفيروس بعد ظهور جميع نتائج التحاليل بين الدرجة الأولى والثانية دون ذكر الأسماء".
وعادت أندية الدوري الإسباني منذ يوم الجمعة الماضي إلى تدريبات فردية للاعبين تفاديًا لخطر الإصابة بالعدوى وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد متصدر ووصيف البطولة قبل تعليق المباريات في شهر اذار.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الدوري الإسباني يعلن حصيلة اللاعبين المُصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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