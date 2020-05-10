بالوثائق.. القانونية البرلمانية تخاطب امانة مجلس الوزراء بشأن عدم احالة العلاق للتقاعد

تنشر الخليج 365 وثائق صادرة من اللجنة القانونية البرلمانية تتضمن مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عدم احالة محافظ البنك المركزي علي العلاق الى التقاعد. وجاء في الوثائق أنه يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانوني للاحالة التقاعد الوارد في قانون التقاعد الموحد. وأدناه نص الوثائق:

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