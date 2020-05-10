المسجد "الأقصى" لن يفتح أبوابه للمصلين قريبا

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، اليوم الأحد، استمرار تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة وذلك خشية انتشار فيروس كورونا.

وقال المجلس، في ختام جلسة طارئة، "إن مجلس الأوقاف يؤكد مجدداً أن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ما زالت قائمة، وما زالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصا على حياة المصلين وعدم إلحاق الضرر جراء الاختلاط واسع النطاق".

وأضاف المجلس، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، "ويؤكد المجلس على قراره السابق المتضمن إبقاء أبواب المسجد الأقصى المبارك مغلقة، وفي حال صدور أي اختراق ستفتح جميع الأبواب ويدخل المسلمون للصلاة وتتحمل سلطات الاحتلال تبعات ذلك".

وكان مجلس الأوقاف قرر نهاية آذار/مارس الماضي تعليق حضور المصلين للصلوات بالمسجد الأقصى وجدد على قراره هذا قبيل شهر رمضان.





وكانت دعوات برزت في الأيام الأخيرة للسماح للمصلين بالدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وقال مجلس الأوقاف، في بيانه اليوم، "تابع المجلس الدعوات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو إدارة الأوقاف إلى اعادة فتح المسجد أمام المصلين وتحميلها مسؤولية استمرار الوضع الراهن".

وأضاف: "موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، وإنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية يتحملها مجلس الأوقاف بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة والتي مازالت تشدد على استمرار التعليق".

وتابع: "تخفيف قيود الدخول إلى بعض الاماكن والمرافق من خلال التحكم بالعدد وشروط السلامة، لا ينسحب على المسجد الأقصى، لأن أي قرار يرفع تعليق دخول المصلين يعني السماح لعشرات الآلاف من المواطنين بالدخول والصلاة من كافة المناطق الفلسطينية، ولن تستطيع إدارة الأوقاف التحكم في هذه الأعداد الكبيرة التي لن تخلوا من أشخاص يحملون الوباء وقد ينقلونه الى آلاف المصلين".





وأشار إلى أن "مجلس الأوقاف وهو يدرك المشاعر الدينية المتأججة ‏لدى المواطنين وتوقهم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال هذا الشهر الفضيل، فإنه في الوقت نفسه يتمنى على المواطنين التصرف بمسؤولية وتفهم خطورة الوضع خشية أن يتحول أولى القبلتين لا سمح الله الى بؤرة لتفشي الوباء وينتقل إلى آلاف المواطنين".

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وقال: "إن مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية يعملون باستمرار على تقييم الوضع أسوة بباقي الأماكن المقدسة الإسلامية وفي الحرمين الشريفين، وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لرفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد التأكد من توفر الظروف الكفيلة في الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم ونرجو أن يكون ذلك قريباً".

وجدد التأكيد على أن "المسجد الأقصى المبارك غير مغلق على الإطلاق كما يدعي البعض، حيث يتم رفع الأذان وإقامة الصلوات الخمس في جميع الأوقات بما فيها صلاة الجمعة والتراويح للمتواجدين من أئمة وموظفي دائرة الأوقاف وضمن شروط السلامة".





في المقابل، طالبت جهات استيطانية إسرائيلية من الحكومة الإسرائيلية السماح لها باقتحام المسجد الأقصى رغم قرار مجلس الأوقاف.

وتقدمت هذه الجهات بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلزام الحكومة بتمكينها من اقتحام المسجد الأقصى.

وكانت المحكمة طلبت، الخميس الماضي، من الحكومة الإسرائيلية تبرير عدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى حتى يوم الإثنين.

ورفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تدخل المحاكم الإسرائيلية في شؤون المسجد الأقصى.

وتسمح الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2003 أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة رغم الاحتجاجات المتتالية من دائرة الأوقاف الإسلامية.





ويؤدي عشرات الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة الصلوات عند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى.

ولكن المصلين يحافظون على مسافة فيما بينهما ولا تتجاوز أعداداهم 19 شخصا في المنطقة الواحدة.

وتمنع الشرطة الإسرائيلية من هم من غير سكان البلدة القديمة من أداء الصلوات قرب ابواب المسجد الأقصى.