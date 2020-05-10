التحالف العربي بقيادة السعودية يكذب مزاعم الحوثي بترحيل المملكة 800 صومالي إلى اليمن المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كذب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، مزاعم الحوثيين بترحيل السعودية 800 صومالي إلى اليمن عبر محافظة الجوف.



وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، إن المزاعم الحوثية تعد امتدادا للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.

واتهم العقيد المالكي، المليشيا الحوثية الإرهابية بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8 آلاف مهاجر من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال في شهر أبريل/نيسان الماضي.

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وأكد أن مليشيا الحوثي تحاول استغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا لمحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.



وشدد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية على أن السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

والسبت، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية 2797 خرقا للهدنة المتفق عليها منذ8 أبريل/نيسان الماضي لمدة أسبوعين، وجرى تمديدها شهراً إضافياً في الـ23 من الشهر نفسه وحتى 23 مايو/آيار الجاري.