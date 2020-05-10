تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19 في ووهان الصينية منذ أكثر من شهر

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صورة أرشيفية رفعت الصين الأحد مستوى الخطر الوبائي في أحد أحياء مدينة ووهان بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19، الأولى منذ أكثر من شهر في المدينة التي شهدت ظهور الوباء. واكتشفت الإصابة في هذه المدينة الضخمة الواقعة في وسط الصين والتي تأذت بشكل خاص جراء تفشي الفيروس ووضعت لأكثر من شهرين قيد الحجر الصحي، وفق ما أعلنت الأحد اللجنة الوطنية للصحة. وهذه أول إصابة منذ 3 نيسان/ابريل.

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