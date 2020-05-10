انت الان تتابع إيران تسجل 51 وفاة و 1383 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 6640 حالة، بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و603 حالات، بعد تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 86 ألفا و143 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).