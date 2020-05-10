إيران تسجل 51 وفاة و 1383 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 6640 حالة، بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و603 حالات، بعد تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة.
كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 86 ألفا و143 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
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