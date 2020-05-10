خامنئي: الغرب فشل في مواجهة فيروس كورونا

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي الخامنئي، ان "الغرب فشل في الاختبار العالمي لمواجهة وباء كورونا، والغرب وأنصاره لا يرغبون في الكشف عن هزيمتهم، لكن ينبغي دراسة وتحديد عناصر هذا الفشل".
ولفت الى انه "انتشر فيروس كورونا في أميركا وأوروبا متأخرا، أي أن الفرص كانت متاحة لهذه الدول كي تستعد من أجل التصدي لهذا الفيروس لكنها لم تتمكن من أداء ذلك بالشكل مطلوب"، معتبراً أن "الإحصائيات الكبيرة حول إجمالي الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في أميركا وبعض الدول الأوروبية، ومعاناة شعوب هذه الدول بما في ذلك البطالة، تشير إلى فشل الغرب في إدارة الأمور".
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