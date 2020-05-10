خامنئي: الغرب فشل في مواجهة فيروس كورونا

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ​علي الخامنئي​، ان "الغرب فشل في الاختبار العالمي لمواجهة وباء كورونا، والغرب وأنصاره لا يرغبون في الكشف عن هزيمتهم، لكن ينبغي دراسة وتحديد عناصر هذا الفشل".

ولفت الى انه "انتشر ​فيروس كورونا​ في ​أميركا​ و​أوروبا​ متأخرا، أي أن الفرص كانت متاحة لهذه الدول كي تستعد من أجل التصدي لهذا الفيروس لكنها لم تتمكن من أداء ذلك بالشكل مطلوب"، معتبراً أن "الإحصائيات الكبيرة حول إجمالي ​الإصابات​ والوفيات جراء فيروس كورونا في أميركا وبعض الدول الأوروبية، ومعاناة شعوب هذه الدول بما في ذلك ​البطالة​، تشير إلى فشل الغرب في إدارة الأمور".