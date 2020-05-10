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كورونا يخترق سجون النساء في الكويت ويصيب ضابط بالشرطة النسائية

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اخترق ​فيروس ​ السجون الكويتية حيث تأكدت إصابة ضابط من الشرطة النسائية، وأشار بيان رسمي ل​وزارة الداخلية​ إصابة الضابط، إلى أنه "ثبتت إصابة الضابط التي كانت مخالطة لأهلها بالمنزل وقد تم نقلها إلى المستشفى، في حين تم إجراء فحوص طبية للعسكريات الموجودات في ​السجن​ للتأكد من سلامتهن".

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أن "نتيجة واحدة ظهرت حتى الآن لإحدى العسكريات وتبين أنها سليمة وبانتظار باقي النتائج"، مشيراً إلى أنه "تم وضع النزيلات في الحجر الانفرادي منذ دخولهن السجن كل حسب تاريخ الدخول بالتنسيق مع طبيب السجن لإجراء الفحوص اللازمة كإجراء اعتيادي واحترازي للفحص الشامل لجميع الأمراض حسب توصيات وإجراءات ​وزارة الصحة​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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