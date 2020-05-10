سلطات السعودية تعلن عن تسجيل 1912 حالة إصابة بكورونا⁩ و7 وفيات

سجلت السلطات الصحية ​السعودية​ خلال الساعات الـ24 الماضية 1912 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، في ارتفاع قياسي حاد، مؤكدةً في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد حالات المرض التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن أصبح 39048.

وأعلنت الوزارة عن سبع ​وفيات​ جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي حصلت في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 246 حالة وفاة، حيث تماثل 1313 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 11457 شخصا.

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا بأكثر من 200 حالة في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في السعودية مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (1704 إصابات).