سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياسي حاد، مؤكدةً في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد حالات المرض التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن أصبح 39048.
وأعلنت الوزارة عن سبع وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي حصلت في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 246 حالة وفاة، حيث تماثل 1313 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 11457 شخصا.
وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا بأكثر من 200 حالة في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في السعودية مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (1704 إصابات).
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات السعودية تعلن عن تسجيل 1912 حالة إصابة بكورونا و7 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.