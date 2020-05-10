وزير التعليم المصري: تفوقنا على إسرائيل وتركيا وإيران بأبحاث كورونا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار عن "تفوق مصر على ​تركيا​ و​إسرائيل​ و​إيران​ في البحث العلمي الخاص ب​فيروس كورونا​، وأن جهودها البحثية تكللت بالنجاح، وتبوأت لذلك المركز الأول في ​إفريقيا​ و​الشرق الأوسط​، وأننا استطعنا وبالتعاون مع ​وزارة الصحة​، تشكيل لجان علمية مع بداية أزمة كورونا، سواء لجنة متخصصة في علوم الفيروسات، ولجنة أخرى خاصة بالبحث العلمي، وضع الأبحاث الخاصة بالأزمة".

وأكد وزير التعليم أن "جميع جهود العلماء بالمراكز البحثية تكللت بالنجاح وتبوأت مصر المركز الأول في إفريقيا والشرق الأوسط بـ 22 بحثا سريريا، من أصل 30 بحثا في قارة إفريقيا بالكامل، في حين أن دول الشرق الأوسط بأكملها قدمت 44 بحثا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها مصر على إسرائيل وتركيا وإيران في مجال الأبحاث العلمية، فمصر وحدها قدمت 50% من الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد من الشرق الأوسط".