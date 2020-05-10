مادورو: اعتقلنا ثلاثة مشاركين آخرين بمحاولة غزو فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن أن الهيئات الأمنية في بلاده اعتقلت ثلاثة مرتزقة آخرين خلال محاولتهم التسلل إلى داخل أراضي الدولة، قائلا: "يجب أن أبلغكم أننا أسرنا اليوم، ثلاثة مرتزقة آخرين. وما زلنا نبحث ونعتقل كل من باع وطنه".
وكانت فنزويلا أعلنت في يوم 3 أيار، أنها أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة قادمين من كولومبيا المجاورة، حيث أعلن وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول، عن أنه "حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا وتنفيذ انقلاب على السلطة".
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