السوريون يعودون للصلاة بعدد من كنائس سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن أن السوريون عادوا للصلاة في عدد من كنائس سوريا. ففي حلب اقيم قداس في ​كنيسة​ الكلدان بمشاركة عدد من المصلين بعد انقطاع دام عدة أسابيع التزاماً بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس ‎كورونا كما صلوا في كنيسة نبي الياس للروم الاورثودوكس ‏في حلب وفي ‎مطرانية بصرى وحوران وجبل العرب في درعا للروم ​الارثوذكس​ ودعا المصلون لعودة السلام والامان الى سوريا والى زوال الوباء عن الجميع. والتزم المشاركون بقواعد الصحة العامة بترك مسافة بينهم ووضع ​الكمامة​ وارتداء القفازات.

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