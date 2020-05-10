أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أنها "أقرت إجراء فحوصات كورونا المستجد على جميع القادمين من الخارج، في الوقت الذي اكتشفت فيه حالات إصابة بصورة مستمرة ليس من القادمين من أوروبا والولايات المتحدة فقط بل من الشرق الأوسط وأفريقيا كذلك".
وأوضحت السلطات انه "يبلغ عن إصابات بكورونا المتسجد من القادمين من أوروبا والولايات المتحدة بصورة مستمرة، ومن بين المصابين الوافدين ارتفعت نسبة القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا بما يشمل تانزانيا وباكستان في الأونة الاخيرة، ولهذا السبب، قررت الدولة إجراء فحوصات كورونا على جميع القادمين من غير أوروبا والولايات المتحدة أيضا لمرة واحدة على نفقة الدولة أثناء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكوريا الجنوبية: إجراء فحوصات كورونا المستجد على جميع القادمين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.