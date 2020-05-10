السلطات الكوريا الجنوبية: إجراء فحوصات كورونا المستجد على جميع القادمين من الخارج

أعلنت السلطات الصحية في ​كوريا الجنوبية​، أنها "أقرت إجراء فحوصات ​كورونا​ المستجد على جميع القادمين من الخارج، في الوقت الذي اكتشفت فيه ​حالات​ إصابة بصورة مستمرة ليس من القادمين من ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​ فقط بل من ​الشرق الأوسط​ و​أفريقيا​ كذلك".

وأوضحت السلطات انه "يبلغ عن إصابات بكورونا المتسجد من القادمين من أوروبا والولايات المتحدة بصورة مستمرة، ومن بين المصابين الوافدين ارتفعت نسبة القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا بما يشمل تانزانيا و​باكستان​ في الأونة الاخيرة، ولهذا السبب، قررت ​الدولة​ إجراء فحوصات كورونا على جميع القادمين من غير أوروبا والولايات المتحدة أيضا لمرة واحدة على نفقة الدولة أثناء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما".