الصحة الإيرانية: تسجيل 1383 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن "تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في تراجع عن 1529 و1556 مسجلة السبت والجمعة الماضيين"، مؤكدة ان "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 107603 حالات".
ولفتت الوزارة الى "تسجيل خلال اليوم الأخير 51 وفاة جديدة جراء الجائحة، مقابل 48 وفاة في اليوم السابق، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 6640 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين من كورونا في إيران حتى الآن 86143 شخصا، فيما لا يزال 2675 مريضا في حالة صحية حرجة، ويقترب عدد فحوصات كورونا التي أجريت من عتبة الـ700 ألف اختبار".
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