أعلن وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، عن أن بلاده اضطرت لإرسال عينات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة لتحليلها، بعد أن واجهت مشكلة في أحد معاملها. حيث كانت صحيفة "صنداي تلغراف" قد ذكرت أن 50 ألفا من عينات كورونا أرسلت بطائرات خاصة الأسبوع الماضي للولايات المتحدة.
ولدى سؤاله عن تقرير الصحيفة قال جنريك "كانت هناك مشكلة في أحد معاملنا ونفذنا خطتنا الطارئة وتقضي بإرسال بعض العينات للولايات المتحدة لتحليلها هناك"، مضيفا أن "هذا يتسق تماما مع الخطط التفصيلية التي نشرتها وزارة الصحة سلفا".
وواجهت بريطانيا انتقادات لبطء معدل الفحوص لديها مقارنة ببعض الدول مثل ألمانيا، لتسرع بعد ذلك من وتيرة الفحوص ووصلت في نهاية أبريل لمعدل مستهدف بلغ 100 ألف فحص يوميا، لكنها واجهت صعوبات في الحفاظ على هذا المعدل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني: لجأنا لواشنطن للمساعدة في تحليل عينات الكشف عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.