أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي"، مشيرة الى " إنها سجلت 13 حالة شفاء جديدة، بعد إجراء اختبارات للمصابين من مختلف المحافظات"، موضحة ان "حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس 5 حالات ومحافظة رام الله والبيرة 3 حالات، ومحافظة جنين 3 حالات، ومحافظة طولكرم حالتان".
ولفتت الوزارة الى ان "عدد المحافظات الخالية حاليا من الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 4 محافظات وهي طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية"، مبينة أن "عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: لم نسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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