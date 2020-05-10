الصحة الفلسطينية: لم نسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

أعلنت وزارة الصحة ال​فلسطين​ية، "عدم تسجيل أي إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ لليوم الثالث على التوالي"، مشيرة الى " إنها سجلت 13 حالة شفاء جديدة، بعد إجراء اختبارات للمصابين من مختلف المحافظات"، موضحة ان "​حالات​ الشفاء ​الجديدة​ سجلت في ضواحي ​القدس​ 5 حالات ومحافظة ​رام الله​ و​البيرة​ 3 حالات، ومحافظة جنين 3 حالات، ومحافظة طولكرم حالتان".

ولفتت الوزارة الى ان "عدد المحافظات الخالية حاليا من ​الإصابات​ بفيروس كورونا ارتفع إلى 4 محافظات وهي طوباس و​أريحا​ وجنين و​قلقيلية​"، مبينة أن "عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة".