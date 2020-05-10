أعلنت نقابة المحامين في بيروت، في بيان اليوم، "سلسلة تدابير للزميلات والزملاء تبدأ بإقفال مباني النقابة ودورها صباح يوم الاثنين الواقع فيه 11/5/2020 بهدف تعقيمها، الامتناع عن الحضور إلى النقابة وقصور العدل والدوائر الرسمية إلا للضرورة القصوى، إعادة التذكير بإلزام كل شخص في النقابة بالتدابير الوقائية كوجوب وضع الكمامة لأي شخص في النقابة، وجوب اعتماد مسافة السلامة بين الأشخاص، عدم تواجد أكثر من شخصين داخل أي مكتب، التزام جميع المستخدمين في النقابة تدابير الوقاية وإلزام أي شخص يدخل مكاتبهم وقبل خدمته التدابير الوقائية، وجوب المرور بنفق التعقيم الموضوع على مدخل النقابة والتوقف فيه عشر ثوان لضرورات التعقيم والسلامة".
ولفتت الى ان "هذه التدابير ملزمة لجميع المحامين والمستخدمين والزائرين على السواء ولا قبول لأي استثناء بهذا الموضوع تحت أي مبرر أو أي سبب، وهذه التدابير ملزمة لجميع الزميلات والزملاء في دور النقابة وفي المحاكم وفي الإدارات الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحامين ببيروت: للإمتناع عن الحضور لنقابة وقصور العدل إلا للضرورة القصوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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