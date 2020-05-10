بلدية جزين تتشدد في مراقبة الاجراءات الوقائية من كورونا

عمم قائمقام جزين بالتكليف يحيى ​حميدي صقر​، على فصيلة درك جزين، بعد معلومات وردت الى القائمقامية عن تخلف أحد الوافدين من الخارج عن الحجر الصحي بحسب تعليمات ​وزارة الصحة​ ورغم متابعة شرطة ​بلدية جزين​، التشدد في مراقبته وإلزامه التقيد بالحجر الصحي 14 يوما، وإعادة إجراء فحص PCR بعد انتهاء مدة الحجر وتبليغها الى فصيلة جزين و​البلدية​.

وشددت بلدية عين المير قضاء جزين، في بيان بعد ورود أخبار عن إصابات في منطقة جزين على التقيد واحترام الاجراءات الوقائية. وذكرت بـ"الزامية الحجر المنزلي، الزامية التباعد الاجتماعي، الزامية وضع الكمامات عند الخروج من المنازل، تعقيم اليدين، وعدم السماح بالزيارات من خارج البلدة". وأكدت ان "شرطة البلدية سوف تراقب وتتشدد في تطبيق التعليمات الصادرة عن البلدية".