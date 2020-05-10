قوى الأمن توقف بائع باشق وتسلم الأخير لجمعية بيئية لإطلاق سراحه

أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي عن أنه وردها شكوى من إحدى الجمعيات البيئية حول قيام أحد الأشخاص باصطياد طائرالباشق-الذي يُعتبر من الصقور الصديقة للبيئة كونه يقتات على القوارض والجراد وغيرها من الكائنات التي تؤذي البيئة، لذلك فإن اصطياده محظّر عالميّاً-ثم قام بِعرض صوَرِه عبرَ الإنترنت بهدف بيعه.
بنتيجة المتابعة،تمكنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية البائع،حيث جرى استدراجه،وتوقيفه، في مدينة النبطية، ويُدعى: ه. ش. (مواليد عام 1979، لبناني) سُلّم الموقوف والمضبوط الى مخفر النبطية، حيث جرى تنظيم محضر ضبط بحقه بجرم مخالفة قانون الصيدالبري، وتُرك لقاء سند إقامة بعد تعهّدهباحترام قانون الصيد، وعدم اصطياد الطيور المحظّر صيدها، أو عرضها، أو بيعها، أو شرائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما وتم تسليم الطائر إلى إحدى الجمعيات البيئية،لتتم معالجته، ومن ثم لإعادة إطلاقه في الطبيعة، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.
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