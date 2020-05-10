المعلوف طلب من وزير التربية اعلان انتهاء العام الدراسي

توجه النائب ​سيزار المعلوف​ إلى وزير التربية ​طارق المجذوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "حضرة وزير التربية طارق المجذوب، أرجو ان تُذكر بالخير، لا ان تُصبح عبر التاريخ الوزير الذي تسبب ب​القضاء​ على جيل بأكمله. يكفي الأهالي هموم تأمين لقمة العيش وحماية عائلاتهم من ​فيروس كورونا​ الذي تجدد وبقوة".

وطلب المعلوف من الوزير بكل موضوعية، أن يعلن انتهاء ​العام الدراسي​ وصرف النظر عن التعلم عن بعد، على الأقل في الوقت الحالي.​​​​​​​

وكانت ​وزارة الصحة​ قد اعلنت اعادة الارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا بعد ان كنا سجلنا انخفاضا كبيرا بها على مدى ايام، وأعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ انه يبحث باغلاق البلد لمدة 48 ساعة بحال استمرار العدد بالارتفاع.