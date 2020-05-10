توجه النائب سيزار المعلوف إلى وزير التربية طارق المجذوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "حضرة وزير التربية طارق المجذوب، أرجو ان تُذكر بالخير، لا ان تُصبح عبر التاريخ الوزير الذي تسبب بالقضاء على جيل بأكمله. يكفي الأهالي هموم تأمين لقمة العيش وحماية عائلاتهم من فيروس كورونا الذي تجدد وبقوة".
وطلب المعلوف من الوزير بكل موضوعية، أن يعلن انتهاء العام الدراسي وصرف النظر عن التعلم عن بعد، على الأقل في الوقت الحالي.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت اعادة الارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا بعد ان كنا سجلنا انخفاضا كبيرا بها على مدى ايام، وأعلن وزير الصحة حمد حسن انه يبحث باغلاق البلد لمدة 48 ساعة بحال استمرار العدد بالارتفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر المعلوف طلب من وزير التربية اعلان انتهاء العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.