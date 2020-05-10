بلدية فنيدق: اتخاذ الإجراءات الوقائية وعدم الاختلاط تجنبا للاصابة بكورونا

دعت بلدية فنيدق، في بيان، الأهالي إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وعدم الاختلاط، تجنبا للاصابة بكورونا"، مشيرة الى ان "كورونا يطرق أبوابنا في عكار من جديد، والسبب التهاون والفوضى وعدم المبالاة، وعند حدوث الكارثة لا سمح الله، لن ينفع البكاء والندم، لذلك رحمة بأهلنا وبلدتنا وأطفالنا، ارحموا أنفسكم، وتوقفوا عن الاختلاط بكثافة والمصافحة، ومن عنده عوارض مرضية فليحجر نفسه، فهذا أفضل له ولمن حوله ولمن يسكن معه".
ولفتت البلدية الى انه "لا تنتظروا قرارات الدولة، وخذوا بالأسباب، وتوقفوا عن كل ما يجلب لكم الوباء، ثم توكلوا على الله من باب اعقل وتوكل، اللهم إنا بلغنا اللهم فاشهد".
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