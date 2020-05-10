مستشفى قرطبا: نتائج فيروس كورونا سلبية لفحوص 70 مواطنا

أعلن مدير ​مستشفى​ ​قرطبا​ الحكومي عباد السخن، في بيان، أن "النتائج الرسمية لفحوص pcr التي أجراها المستشفى في مركزه ل 70 مواطنا، بالتعاون مع المركز الطبي النقال للجامعة اللبنانية - الأميركية LAU، جاءت كلها سلبية"، لافتاً الى أن "هذه الفحوص شملت عددا من بلدات ​جرد جبيل​ الجنوبي"، مجددا دعوة المواطنين إلى "التزام الإرشادات الصحية الوقائية لمنع تفشي هذا الوباء في ​القضاء​ من جديد، وخصوصا أن ​قضاء جبيل​ لم يشهد أي إصابة ب​كورونا​ منذ أكثر من شهر، بفضل وعي المواطنين والتزامهم ​الحجر المنزلي​ و​الوقاية​ الضرورية في تنقلاتهم".

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