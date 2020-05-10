قيادة فتح والارتباط الفلسطيني بمدينة صور يُسلّمان أحد المطلوبين للدولة

أفاد مراسل النشرة في صور عن أن حركة فتح والارتباط الفلسطيني في منطقة صور، سلما أحد المطلوبين للدولة اللبنانية للتحقيق معه في إشكال مخيّم الرشيدية، اليوم الأحد ١٠-٥-٢٠٢٠، بحضور قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب.
وأكّد القائد التنظيمي والعسكري لحركة "فتح" في منطقة صور العميد توفيق عبدالله باسم قيادة حركة فتح أنَّ العمل جارٍ لتسليم سائر المطلوبين، مشيراً إلى أنه "سنُسلّم كلَّ المطلوبين إلى الدولة اللبنانية من أجل حماية أهلنا في المخيّمات وحفظ أمنها واستقرارها".
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