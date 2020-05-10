قيادة فتح والارتباط الفلسطيني بمدينة صور يُسلّمان أحد المطلوبين للدولة

أفاد مراسل ​النشرة​ في صور عن أن ​حركة فتح​ والارتباط الفلسطيني في منطقة صور، سلما أحد المطلوبين للدولة ال​لبنان​ية للتحقيق معه في إشكال مخيّم ​الرشيدية​، اليوم الأحد ١٠-٥-٢٠٢٠، بحضور قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان ​اللواء صبحي أبو عرب​.

وأكّد القائد التنظيمي والعسكري لحركة "فتح" في منطقة صور العميد توفيق عبدالله باسم قيادة حركة فتح أنَّ العمل جارٍ لتسليم سائر المطلوبين، مشيراً إلى أنه "سنُسلّم كلَّ المطلوبين إلى ​الدولة اللبنانية​ من أجل حماية أهلنا في المخيّمات وحفظ أمنها واستقرارها".