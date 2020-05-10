الدفاع المدني: إنقاذ ثلاثة شبان مقابل شاطىء السعديات

تمكنت ​وحدة الإنقاذ البحري​ التابعة للدفاع المدني، من إنقاذ ثلاثة شبان كانوا يمارسون هواية ​السباحة​ مقابل شاطىء السعديات، بعد أن منعتهم الأمواج العاتية من العودة الى الشاطىء، وسحبتهم الرياح الى عرض البحر، وعلى الفور، أبلغت وحدة الإنقاذ وتوجهت الى موقعهم وأنقذتهم وسحبتهم الى الشاطئ عبر زورق للانقاذ البحري، وهم في حال جيدة.

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