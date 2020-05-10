خواجة: لتدابير رادعة بحق من لا يلتزم الإجراءات

أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "للاسف الشديد تعاطت شريحة كبيرة من المواطنين مع الفك التدريجي للتعبئة العامة، وكأن وباء ​كورونا​ انتهى وعادت ​الحياة​ إلى طبيعتها، فبتنا أمام الموجة الثانية"، داعياً وزيري ​الصحة​ والداخلية بـ"تدابير رادعة بحق كل من لا يلتزم الإجراءات، والمتابعة الجدية لإلزام الوافدين الحجر الصحي في أماكن إقامتهم".

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