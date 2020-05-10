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جولة لوزارة الاقتصاد في تعاونيات الغازية لاستطلاع الاسعار وطرق التسعير

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جال وفد من ​وزارة الاقتصاد​، بطلب من بلدية الغازية، في بعض ​التعاونيات​ في البلدة برفقة عضو المجلس البلدي السيدة رشا حجازي ومؤزارة شرطة ​البلدية​، لاستطلاع ​الاسعار​ وطرق التسعير.

وأعلنت البلدية "القيام بجولات تفقدية رقابية مستمرة على كل المؤسسات الغذائية والتجارية والسوبرماركت، لضبط الأسعار تحت طائلة تحرير ​محضر ضبط​ للمخالفين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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