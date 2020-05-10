جال وفد من وزارة الاقتصاد، بطلب من بلدية الغازية، في بعض التعاونيات في البلدة برفقة عضو المجلس البلدي السيدة رشا حجازي ومؤزارة شرطة البلدية، لاستطلاع الاسعار وطرق التسعير.
وأعلنت البلدية "القيام بجولات تفقدية رقابية مستمرة على كل المؤسسات الغذائية والتجارية والسوبرماركت، لضبط الأسعار تحت طائلة تحرير محضر ضبط للمخالفين".
كانت هذه تفاصيل خبر جولة لوزارة الاقتصاد في تعاونيات الغازية لاستطلاع الاسعار وطرق التسعير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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