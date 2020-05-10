جولة لوزارة الاقتصاد في تعاونيات الغازية لاستطلاع الاسعار وطرق التسعير

جال وفد من ​وزارة الاقتصاد​، بطلب من بلدية الغازية، في بعض ​التعاونيات​ في البلدة برفقة عضو المجلس البلدي السيدة رشا حجازي ومؤزارة شرطة ​البلدية​، لاستطلاع ​الاسعار​ وطرق التسعير.

وأعلنت البلدية "القيام بجولات تفقدية رقابية مستمرة على كل المؤسسات الغذائية والتجارية والسوبرماركت، لضبط الأسعار تحت طائلة تحرير ​محضر ضبط​ للمخالفين".