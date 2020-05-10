سيارة مجهزة بمكبرات صوت تدعو الأهالي للتقيد بالتعبئة العامة بحاصبيا

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، عن أنه تحت شعار لا كورونا في قضاء حاصبيا، تجوب سيارة مجهزة بمكبرات الصوت في قرى وبلدات منطقة حاصبيا، بتوجيه من رئيس بلديتها لبيب الحمرا، تدعو المواطنين إلى التقيد والالتزام التامين بالتعبئة العامة والقرارات وزارة الصحة لمواجهة المرحلة الثانية من فيروس كورونا، المتوقع أن تكون اقوى من المرحلة السابقة.
وشدد الحمرا على "ضرورة التقيد التام من قبل المواطنين بالتوصيات الصحية وخاصة لجهة الابتعاد عن التجمعات وضرورة ارتداء الكمامامات القفازات، وكلنا ثقة بأن أهلنا في هذه المنطقة يلتزمون بكل التدابير الوقائية التي تبقي منطقتنا كما عهدناها بعيدة عن اي تلوث لوباء كورونا".
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