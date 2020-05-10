مدير مستشفى قرطب الحكومي: فحوصات الPCR ال70 جاءت كلها سلبية

اعلن مدير مستشفى قرطبا الحكومي عباد السخن، ان النتائج الرسمية لفحوصات ال pcr التي اجراها المستشفى في مركزه ال70 مواطنا ، بالتعاون مع المركز الطبي النقال للجامعة اللبنانية الاميركية LAU ، جاءت كلها سلبية.
ولفت السخن في بيان، الى ان هذه الفحوصات شملت عددا من بلدات جرد جبيل الجنوبي، مجددا الدعوة للمواطنين الالتزام بالارشادات الصحية الوقائية لمنع تفشي هذا الوباء في القضاء من جديد ، خصوصا وان قضاء جبيل لم يشهد اي اصابة بالكورونا منذ اكثر من شهر بفضل وعي المواطنين والتزامهم بالحجر المنزلي والوقاية الضرورية خصوصا في تنقلاتهم.
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