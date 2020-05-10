مدير مستشفى قرطب الحكومي: فحوصات الPCR ال70 جاءت كلها سلبية

اعلن مدير ​مستشفى​ ​قرطبا​ الحكومي عباد السخن، ان النتائج الرسمية لفحوصات ال pcr التي اجراها المستشفى في مركزه ال70 مواطنا ، بالتعاون مع المركز الطبي النقال للجامعة اللبنانية الاميركية LAU ، جاءت كلها سلبية.

ولفت السخن في بيان، الى ان هذه الفحوصات شملت عددا من بلدات ​جرد جبيل​ الجنوبي، مجددا الدعوة للمواطنين الالتزام بالارشادات الصحية الوقائية لمنع تفشي هذا الوباء في ​القضاء​ من جديد ، خصوصا وان ​قضاء جبيل​ لم يشهد اي اصابة ب​الكورونا​ منذ اكثر من شهر بفضل وعي المواطنين والتزامهم ب​الحجر المنزلي​ والوقاية الضرورية خصوصا في تنقلاتهم.