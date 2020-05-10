كنائس صيدا تحيي القداس الاول بمشاركة المؤمنين بعد انقطاع قسري دام قرابة الشهرين

أحيا راعيا ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للروم الكاثوليك ​المطران ايلي الحداد​ و​الموارنة​ ​المطران مارون العمار​، قداس الأحد بعد انقطاع قسري لمشاركة المؤمنين دام قرابة الشهرين، عملا بقرار التعبئة العامة.

وجرت مراسم القداس وإقامة ​الصلاة​ في كاتدرائية ​مار الياس​ المارونية و​كنيسة​ مار نيقولاوس للروم الكاثوليك، في حضور خجول من أبناء الرعيتين، التزموا خلالها الشروط الوقائية من مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وشددت العظتان على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات للحد من خطر تفشي الوباء.

هذا وكانت ​بلدية صيدا​ قد نفذت صباح اليوم حملة رش وتعقيم داخل الكنيستين وخارجها، استعدادا لإعادة فتحها واستقبال المؤمنين.