قائمقام الهرمل: لتعزيز إجراءات الوقاية

شدد قائمقام ​الهرمل​ طلال قطايا، خلال اجتماع مع رؤساء بلديات ومخاتير، على "ضرورة تعزيز إجراءات ​الوقاية​ لتبقى المنطقة بعيدة عن أي إصابة"، لافتا إلى "حال الفوضى والاسترخاء التي تشهدها المنطقة"، طالبا "تعزيز الحواجز عند المداخل الرئيسية والفرعية ومنع سيارات جمع الكسر والبلاستيك من التنقل بين القرى ومناطق عكار".

ودعا المعنيين الى "التشديد على التزام الوقاية، من دون تهاون، في المؤسسات التجارية والخدماتية، والتزام الأيام المسموح خلالها العمل حسب تعميم ​وزارة الداخلية​"، مشيراً إلى "ضرورة التزام ​الطلاب​ الوافدين، رغم النتائج السلبية لفحوصات الpcr، ​الحجر المنزلي​ لمدة 14 يوم"، آملا من الجميع التعاون".