تقدمي الشويفات يحيي ذكرى شهداء أيار بإضاءة الشموع

رأت وكالة داخلية الشويفات - خلدة في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، أن "ذكرى شهداء الشويفات 11 أيار، تطل علينا ونحن نخوض مع العالم اختبارا جديدا للمحافظة على وجودنا، نخوض حربا بشرية ضد الوباء، حرب الوجود والبقاء"، مشيرة الى ان "شهداؤنا رمز للعدالة والكرامة والحرية والسيادة في قلب التاريخ، هم عنوان للمجد والأصالة في كل الأزمنة والعصور، وستبقى أرواحهم شامخة وخالدة عند ربهم يرزقون".
ولفتت الوكالة الى انه "نظرا إلى الظروف التي تمر بها البلاد وحرصا منا على السلامة العامة، ستكتفي الوكالة غدا الاثنين عند السابعة مساء بإضاءة الشموع على شرفات المنازل والساحات العامة وأضرحة الشهداء، وسيتم وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء الشويفات ودير قوبل".
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