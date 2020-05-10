بو صعب: صحة أولادنا خط أحمر ولا للعودة إلى الصفوف

أعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​الياس بو صعب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "رئيس ​الحكومة​ دعا للتحضر للموجة الثانية من ​كورونا​، ووزيرا ​الصحة​ والداخلية للتشدد بالإجراءات الوقائية، ووزير التربية لفتح ​المدارس​ وإجراء الامتحانات"، مشيراً الى ان "الأهالي وأنا منهم نؤكد ان صحة أولادنا خط أحمر، وذقنا اللوعة مرة ولن نكررها، فنعم لإلغاء الامتحانات ولا للعودة حاليا إلى الصفوف".

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