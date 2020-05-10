بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا... من هي كاتي ميلر؟

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أثار الإعلان عن إصابة كاتي ميلر، المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، مخاوف من أن يتحول البيت الأبيض إلى نقطة ساخنة بسبب إصابات فيروس كورونا.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قد أكد أن الفحوصات أثبتت إيجابية إصابة ميلر بالفيروس التاجي.

وكاتي ميلر، بحُكم منصبها، تحضر اجتماعات عالية المستوى في البيت الأبيض، كما أنها متزوجة من ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترمب، وكاتب خطاباته، وهو وراء السياسة المتشدّدة للإدارة في ما يتعلق بالهجرة.

وبعد الإعلان عن إصابتها، غردت ميلر على تويتر قائلة: "شكرا لكم جميعا على صلواتكم، أنا بخير وأتطلع للعودة للعمل".

نشأت ميلر في فورت لاودردال في فلوريدا واسمها الحقيقي كاترين والدمان. درست في جامعة واشنطن وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة.

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كانت ناشطة في حزب الاتحاد الحكومي للحكومة الطلابية، عام 2012.

عمل والدها كمساعد صحفي للجنة السناتور الجمهوري الوطني، ثم السكرتير الصحفي للسيناتور ستيف داينز.

عملت سكرتيرة صحفية لنائب رئيس الولايات المتحدة، مايك بنس، منذ 1 أكتوبر 2019.

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