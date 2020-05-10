تأكد إصابتها بكورونا في البيت الأبيض.. من هي كاتي ميلر؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

وسط مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من عدم السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كاتي ميلر، المتحدثة باسم نائبه مايك بنس، وموظفة بيت الأبيض أن الفحوصات أثبتت إيجابية إصابتها بالوباء التاجي.

إصابة "ميللر"، جاءت بالتزامن مع جهود الرئيس دونالد ترامب لتخفيف إجراءات الإغلاق التي أنهكت أكبر اقتصاد في العالم، ما جعل الأمر بمثابة نكبة، خاصة وأن المريضة كانت تحضر اجتماعات عالية المستوى في البيت الأبيض، بحسب سكاي نيوز.

وصباح اليوم، كتبت "ميللر" عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في تغريدة قالت خلالها، "شكرا لكم جميعا على صلواتكم، أنا بخير وأتطلع للعودة للعمل"، وفيما يلي ترصد "الوطن" معلومات عنها: © متوفر بواسطة الوطن