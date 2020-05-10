تأكد إصابتها بكورونا في البيت الأبيض.. من هي كاتي ميلر؟

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وسط مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من عدم السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كاتي ميلر، المتحدثة باسم نائبه مايك بنس، وموظفة بيت الأبيض أن الفحوصات أثبتت إيجابية إصابتها بالوباء التاجي.
إصابة "ميللر"، جاءت بالتزامن مع جهود الرئيس دونالد ترامب لتخفيف إجراءات الإغلاق التي أنهكت أكبر اقتصاد في العالم، ما جعل الأمر بمثابة نكبة، خاصة وأن المريضة كانت تحضر اجتماعات عالية المستوى في البيت الأبيض، بحسب سكاي نيوز.
وصباح اليوم، كتبت "ميللر" عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في تغريدة قالت خلالها، "شكرا لكم جميعا على صلواتكم، أنا بخير وأتطلع للعودة للعمل"، وفيما يلي ترصد "الوطن" معلومات عنها: © متوفر بواسطة الوطن
- اسمها الحقيقي كاترين والدمان.
- نشأت في فورت لاودردال، بفلوريدا.
- ولدت في 4 أكتوبر عام 1994، ولديها من العمر 25 عاما.
- درست في جامعة واشنطن، جامعة فلوريدا.
- حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة.
- كانت ناشطة في حزب الاتحاد الحكومي للحكومة الطلابية، عام 2012.
- عمل والدها كمساعد صحفي للجنة السناتور الجمهوري الوطني، ثم السكرتير الصحفي للسيناتور ستيف داينز.
- تزوجت من ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترامب.
- عملت سكرتيرة صحفية لنائب رئيس الولايات المتحدة، مايك بنس، منذ 1 أكتوبر 2019.
- في 8 مايو 2020، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن اختبار ميلر كان إيجابيًا لكورونا.
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