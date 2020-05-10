صور.. تنسيقية شباب الأحزاب تستعرض الجولات الميدانية لأعضائها نواب المحافظين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب، بعض الجولات الميدانية لنواب المحافظين الشباب لأعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين.

وقام بلال حبش، نائب محافظة بني سويف بجولة مفاجئة لمركز ومدينة سمسطا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والالتزام بقرارات الحكومة، حيث تابع الموقف التنفيذ لعدد من مشروعات الخطة ، في القطاعات الخدمية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة سير أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، وكذا المشروعات الخدمية الجارية تنفيذها.

وشدد نائب المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال لضمان نهو المشروعات في التوقيتات المحددة ، وارسال تقرير دوري بنسب التنفيذ ، والمعوقات لرفعها للمحافظ لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع التشديد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة عدوى كورونا.

وتجول نائب المحافظ بشوارع المدينة للتأكد من التزام المواطنين بمواعيد غلق المحال التجارية الواردة بقرار مجلس الوزراء الساعة الخامسة مساء وحظر التجوال بعد الساعه التاسعه مساء ، وذلك في اطار جهود المحافظة لتنفيذ الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

فيما قام نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابى، بحملة مكبرة ليلية لتطهير وتعقيم شوارع البدرشين

في إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بتكثيف أعمال رفع تجمعات القمامه وتطهير وتعقيم الشوارع والميداين لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين.

وقاد نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ويرافقه رئيس مركز ومدينة البدرشين حملة ليلية مكبرة لرفع القمامة والإشغالات وتطهير وتعقيم طريق مصر أسيوط السريع ومقر (البنك الأهلي) وشوارع النيل السعيد وعمرو بن العاص ومقر ( بنك مصر ) ومقر (مكتب بريد البدرشين) وشارع مجلس المدينة وشارع بورسعيد ومقر (بنك التنمية والإئتمان الزراعي) بنطاق مدينة البدرشين، كما تم تطهير وتعقيم قري نزلة الشوبك ودهشور ومزغونة بنطاق مركز ومدينة البدرشين.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن الحملة تهدف الي التأكد من تطبيق الحظر بإغلاق المحال التجارية ومنع تجمعات المواطنين ورفع تراكمات القمامة والأتربة، وتطهير وتعقيم شوارع المدينة.

كما وجه نائب المحافظ بتكثيف الورديات والعمل على مدار اليوم لرفع القمامة أولا بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامه بمختلف مراكز والمدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما قام هيثم الشيخ نائب المحافظ للدقهلية - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بجولة تفقدية داخل مدينة شربين استهلها بتفقد مبني مجلس المدينة للاطمئنان علي سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ثم عقد اجتماعا بأعضاء الجهاز التنفيذي لمجلس المدينة وشدد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال هذه المرحلة وأكد علي ضرورة الابتكار في العمل والتفكير خارج الصندوق للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

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وتفقد " الشيخ " عقب الانتهاء من الاجتماع المخازن والحملة الميكانيكية ووجه لرئيس مجلس مدينة شربين المحاسب طارق شكري بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات التي تحتاج إلي صيانة ودخولها الخدمة لرفع كفاءة المستوي العام للنظافة بالمدينة.

كما قام نائب المحافظ بجولة تفقدية داخل مستشفي شربين المركزي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقديم الخدمة للمرضي والمترديين عليها والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تفقد خلالها العيادات الخارجية وقسم الأشعة المقطعية والعادية وقسم حضانات الاطفال العناية المركزة للأطفال والعناية العامة وقسم الغسيل الكلوي ووحدة علاج الفيروسات وقسم القلب والصيدلية .

كما تفقد " الشيخ " أعمال الإنشاءات الجارية بقسم الغسيل الكلوي الجديد بتكلفة 1,5 مليون جنيه تقريبا بطاقة استيعابية 50 ماكينة غسيل كلوي مما سيساهم في تخفيف العبء عن المرضي والمترددين وأيضا تفقد مطبخ اعداد الطعام للمرضي والمغسلة ووجه لمدير المستشفي بزيادة عدد المغاسل .

واعرب نائب المحافظ عن شكره وامتنانه للمجتمع المدني لمشاركته الفعالة مع أجهزة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا ومساهمته المستمرة في تطوير المستشفيات ودعمها بالأجهزة الطبية والمستلزمات مؤكد علي أن المجتمع المدني شريك أساسي في البناء والتنمية.

كما أجري الدكتور حازم عمر نائب المحافظ لقنا - عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين جولة تفقدية للوحدة الصحية بقرية القلعة بمركز قـفط ترافقه الدكتورة مدير الرعاية الاساسية بمديرية الصحة بقنا، حيث تابع نائب المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية للوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية ومدى توافر الأدوية والامصال والمستلزمات الطبية وادوات مكافحة العدوي ومتابعة حركة الحضور والانصراف للعاملين بالوحدة، موجهاً طبيبة الوحدة بتوفير كافة اوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين، وشدد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور حازم عمر علي استمرار زياراته الميدانية للوحدات الصحية بالقري والنجوع لمتابعة سير العمل ومدي الالتزام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بتلك القرى، مشيرا إلى أنه مع بداية شهر ابريل الماضي تم اعتماد 24 وحدة صحية بعدد من القري بكافة المراكز بالمحافظة للعمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي مدار 24 ساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات.

وتفقد محمد موسى نائب محافظة المنوفية - عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أعمال رصف شارع نفق البساتين المؤدي لطريق الماي بطول 1600 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه ، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة 10 شوارع بمدينة شبين الكوم ، لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيئ للأصله وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.

هذا وقد تم التأكيد علي ضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مشدداً علي ضرورة الالتزام والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة .

بينما أجرى نائب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولة تفقدية برفقة المحافظ بشارع عاطف السادات للوقوف على معدلات التطوير ورفع الكفاءة التى شهدها الشارع مؤخرا ،فى إطار الارتقاء بمنظومة الطرق والميادين بالمحافظة وتطويرها .

و تم التأكيد على منع تواجد أى تعديات او مخالفات على الشارع والأرصفة ، وعدم تجاوز المساحات المقررة لأى محال توجد بالشارع ، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ما يتم انجازه من أعمال تطوير ، لافتا إلى توقيع العقوبات على من يتعدى على أراضى الدولة ، ويسهم فى تشويه الشكل الجمالى للطرق والميادين .